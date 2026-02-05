Famiglia nel bosco parla la nuova maestra dei bimbi | La madre ingombrante chiede metodo steineriano

Una nuova insegnante racconta la sua esperienza con i bambini e le loro madri. La maestra spiega che i piccoli sono attenti e pronti, nonostante le frequenti presenze delle mamme. Catherine, madre di uno dei bimbi, si fa spesso vedere durante le lezioni, anche se l’obiettivo è che i bambini imparino in autonomia. La maestra sottolinea che i bambini sono svegli e rispondono bene, anche con la mamma che si fa largo tra loro.

"I bimbi hanno seguito e dimostrato di essere svegli” ha spiegato la maestra, rivelando: "La madre Catherine è spesso presente alle lezioni. Certo è ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”.🔗 Leggi su Fanpage.it

A due settimane dall’inizio della scuola, famiglia nel bosco fa parlare di sé.

Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante che segue i tre bambini della famiglia nel bosco, descrive la sua esperienza finora.

