Famiglia nel bosco parla la maestra | I bimbi sono svegli e portati per la matematica La madre? Una presenza ingombrante

A due settimane dall’inizio della scuola, famiglia nel bosco fa parlare di sé. La maestra racconta che i bambini sono svegli, attivi e portati per la matematica. La madre, invece, viene descritta come una presenza ingombrante. È il primo bilancio ufficiale sull’esperimento educativo della famiglia Trevallion-Birmingham, che ha scelto un percorso di scolarizzazione alternativo, lontano dai metodi tradizionali.

A due settimane dall’avvio del percorso di scolarizzazione dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, emerge il primo bilancio sull’esperimento educativo dei bimbi della cosiddetta “ famiglia nel bosco “. A tracciarlo è Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante scelta dalla tutrice dei minori, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a la Repubblica. Le lezioni. Le lezioni, spiega la docente, si svolgono «un’ora e mezza la mattina, per quattro giorni», una durata pensata per non affaticare i bambini. «Più lunghe sarebbero noiose e poco efficaci», racconta. Qualche eccezione c’è stata: «Un paio di volte abbiamo accorciato, erano distratti e svogliati, come capita a tutti i bambini del mondo».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Famiglia nel bosco

In un bosco, due bambini ascoltano la loro maestra mentre parlano di matematica.

La maestra dei bambini nel bosco ha condiviso le sue preoccupazioni sul clima di tensione che si respira, temendo possibili denunce.

Ultime notizie su Famiglia nel bosco

