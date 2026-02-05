Famiglia nel bosco parla la maestra | I bimbi sono svegli e portati per la matematica La madre? Una presenza ingombrante

Da open.online 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A due settimane dall’inizio della scuola, famiglia nel bosco fa parlare di sé. La maestra racconta che i bambini sono svegli, attivi e portati per la matematica. La madre, invece, viene descritta come una presenza ingombrante. È il primo bilancio ufficiale sull’esperimento educativo della famiglia Trevallion-Birmingham, che ha scelto un percorso di scolarizzazione alternativo, lontano dai metodi tradizionali.

A due settimane dall’avvio del percorso di scolarizzazione dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, emerge il primo bilancio sull’esperimento educativo dei bimbi della cosiddetta “ famiglia nel bosco “. A tracciarlo è Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante scelta dalla tutrice dei minori, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a la Repubblica. Le lezioni. Le lezioni, spiega la docente, si svolgono «un’ora e mezza la mattina, per quattro giorni», una durata pensata per non affaticare i bambini. «Più lunghe sarebbero noiose e poco efficaci», racconta. Qualche eccezione c’è stata: «Un paio di volte abbiamo accorciato, erano distratti e svogliati, come capita a tutti i bambini del mondo».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Famiglia nel bosco

Bimbi nel bosco, la maestra: “Svegli e bravi in matematica. Ma la madre è una presenza ingombrante”

In un bosco, due bambini ascoltano la loro maestra mentre parlano di matematica.

Famiglia nel bosco, parla la maestra dei bimbi: “Il clima è molto teso, ho paura di ricevere denunce”

La maestra dei bambini nel bosco ha condiviso le sue preoccupazioni sul clima di tensione che si respira, temendo possibili denunce.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Famiglia nel bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori Trevallion alla psichiatra: I nostri figli sono tutto, stanno soffrendo e questo ci riempie di dolore; Famiglia nel bosco, lite tra la mamma e la maestra dei bimbi durante una lezione; Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: A volte quando parla neanche la capisco. L’Asl: i bambini tornino con i genitori; Famiglia nel bosco, ultime notizie dal primo incontro per la perizia all'esasperazione di Catherine.

famiglia nel bosco parlaFamiglia nel bosco, parla la maestra: «I bimbi sono svegli e portati per la matematica. La madre? Una presenza ingombrante»A due settimane dall’avvio del percorso di scolarizzazione dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, emerge il primo bilancio sull’esperimento educativo dei bimbi della cosiddetta ... msn.com

famiglia nel bosco parlaFamiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L’Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i ... ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.