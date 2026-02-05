Famiglia morta a Lucca per il monossido di carbonio fino a 600 vittime l’anno in Italia

Una famiglia di Lucca è morta in casa, forse a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le stime, in Italia ogni anno ci sono tra 350 e 600 vittime e oltre 6mila ricoveri legati a questo gas tossico. La maggior parte degli incidenti avviene tra le mura domestiche, e le autorità ora cercano di capire cosa sia successo in quella casa.

(Adnkronos) – "Si stima che il monossido di carbonio provochi ogni anno solo in Italia tra i 350 e i 600 decessi, con oltre 6mila ricoveri ospedalieri, e l'80% delle intossicazioni che si verifica tra le mura domestiche". Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), che lanciano l'allarme dopo la nuova tragedia avvenuta a Porcari (Lucca) dove a perdere la vita è stata un'intera famiglia: padre, madre e due figli. Il monossido di carbonio (CO) – spiegano – è particolarmente insidioso poiché è un gas incolore e inodore in grado di provocare a concentrazioni eccessive la morte quasi immediata.

