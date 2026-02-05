Bethesda annuncia l’arrivo di Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2. Il gioco uscirà il 24 febbraio 2026. La casa di sviluppo ha pubblicato un trailer per mostrare il nuovo porting, che porta uno dei suoi RPG più amati sulla console di nuova generazione. I fan possono aspettarsi l’avventura di sempre, ora in versione ottimizzata per la Switch 2.

Bethesda porta uno dei suoi RPG più celebri su Nintendo Switch 2: Fallout 4: Anniversary Edition è stato infatti annunciato ufficialmente con trailer e data di uscita, fissata al 24 febbraio 2026. La rivelazione è avvenuta nel corso di un Nintendo Direct, confermando l’arrivo dell’edizione più completa del gioco sulla nuova console ibrida. Si tratta del primo tassello di un’operazione più ampia che segna il ritorno in grande stile di Bethesda sulle piattaforme Nintendo. Il trailer mostra l’adattamento dell’esperienza open world in versione portatile e domestica. L’obiettivo è offrire un pacchetto ricco e completo fin dal lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fallout 4: Anniversary Edition annunciato per Nintendo Switch 2 con trailer e data di uscita

Approfondimenti su Fallout 4 Anniversary Edition

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fallout 4 anniversary annunciato da Bethesda #fallout4 #fallout #bethesda #videogiochi

Ultime notizie su Fallout 4 Anniversary Edition

Argomenti discussi: Prepariamoci a Fallout 4 Anniversary Edition con Aaron Moten; Fallout 4 dovrebbe uscire su Switch 2 il 28 aprile e Indiana Jones il 12 maggio 2026; Al via i saldi della serie Fallout su Steam, Fallout 76 è gratis per una settimana su tutte le piattaforme; Fallout 76: Aaron Moten e il Vault Boy protagonisti del nuovo spot.

Fallout 4: Anniversary Edition annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer e data di uscitaFallout 4: Anniversary Edition è stato annunciato da Bethesda in versione Nintendo Switch con un trailer durante il Nintendo Direct di oggi insieme alla data di uscita ufficiale. multiplayer.it

Fallout 4: Anniversary Edition e Indiana Jones and the Great Circle sono trapelate poco prima del Nintendo Direct Partner Showcase: Prezzo e data di uscita di entrambi i titoliLa presentazione di oggi ci darà un po' più di approfondimento su Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2. Questo segna il grande debutto della serie su una console Nintendo, poiché mai ... gamereactor.it

Yamaha YFZ450R 70th Anniversary Edition IN STOCK Race-bred high performance engine Slick-shifting transmission Assist and slipper clutch Long travel adjustable suspension Hybrid chassis engineering Electronic fuel injection Ergo facebook