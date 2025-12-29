con la manovra arriva una seconda chance per gli esclusi dal fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari

Con la legge di Bilancio 2026, il governo apre nuovamente i termini per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, destinato a chi ha subito perdite a causa dei crac bancari degli anni passati. La misura interessa i risparmiatori coinvolti in situazioni come i dissesti di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Carife, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena, offrendo una seconda opportunità di

Con la legge di Bilancio 2026 il governo riapre i termini per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito per ristorare i risparmiatori coinvolti nei crac bancari degli anni passati: la risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife, i dissesti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2017 e cedute a Intesa Sanpaolo con intervento pubblico, e i soci del Monte dei Paschi di Siena, oggetto di salvataggio pubblico nel 2017 tramite ricapitalizzazione precauzionale, che ha comportato perdite per azionisti e detentori di strumenti subordinati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

