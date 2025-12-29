Con la manovra arriva una seconda chance per gli esclusi dal Fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari
Con la legge di Bilancio 2026, il governo apre nuovamente i termini per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, destinato a chi ha subito perdite a causa dei crac bancari degli anni passati. La misura interessa i risparmiatori coinvolti in situazioni come i dissesti di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Carife, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena, offrendo una seconda opportunità di
