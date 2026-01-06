Il 5 gennaio 2026 avrebbe segnato l’ottantesimo compleanno di Diane Keaton. L’attrice, scomparsa l’11 ottobre scorso, avrebbe festeggiato questa tappa importante. Tra i suoi ricordi più cari, il tattoo dei figli rappresenta un simbolo di affetto e di memoria duratura. Un tributo discreto a una carriera e a una vita che hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo.

Il 5 gennaio 2026 Diane Keaton avrebbe compiuto 80 anni. L’attrice è morta poco prima di poter raggiungere il traguardo delle 80 candeline, lo scorso 11 ottobre. Ma continua a vivere nel ricordo di chi le ha voluto bene. Proprio nel giorno del suo compleanno, i figli Dexter e Duke hanno scelto di omaggiarla con un dolce tatuaggio e con una manicure che, senza dubbio, l’ironica diva del cinema avrebbe apprezzato. Dexter e Duke, il tattoo dedicato alla mamma. Il 5 gennaio è il compleanno di Diane Keaton, l’attrice premio Oscar scomparsa lo scorso ottobre a 79 anni. In questo giorno così speciale, i figli hanno scelto di ricordarla in un modo davvero speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diane Keaton avrebbe compiuto 80 anni, il tattoo dei figli è un dolce ricordo

Leggi anche: Diane Keaton: questo piccolo cult anni '80 avrà presto un remake

Leggi anche: Diane Keaton, la figlia Dexter le dedica un tatuaggio per gli 80 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Diane Keaton, la diva anticonformista; Quanto ci manca Diane Keaton. Anche per i suoi look; Perché la bellezza di Diane Keaton era così magnetica?; Il calendario statunitense rivela celebrazioni a tema per il 5 gennaio 2026.

Diane Keaton avrebbe compiuto 80 anni, il tattoo dei figli è un dolce ricordo - Nel giorno che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno, i figli Dexter e Duke si tatuano in ricordo della mamma Diane Keaton ... dilei.it