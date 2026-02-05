Fabrizio Corona va ancora al contrattacco | Denuncio Mediaset per tentata estorsione Non vogliono farmi lavorare

Fabrizio Corona torna a colpire e annuncia di aver denunciato Mediaset per tentata estorsione. Dopo aver tentato di riprendersi la scena sui social, ora si rivolge alla giustizia, accusando la tv di volerlo bloccare dal lavorare. La sua mossa fa discutere e apre nuovi interrogativi sulla sua posizione nel mondo dello spettacolo.

Milano, 5 febbraio 2026 – Prima il tentato e poi fallito ritorno sui social, poi la decisione di denunciare Mediaset per “tentata estorsione”. Quella di oggi 5 febbraio è stata un’altra mattinata turbolenta per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, attraverso un video-messaggio realizzato dal suo avvocato Ivano Chiesa, ha "deciso di denunciare Mediaset perché la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c'è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione.

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione.

