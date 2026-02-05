Fabrizio Corona | Denuncio Mediaset per tentata estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Secondo lui, la tv avrebbe inviato lettere a diverse discoteche chiedendo di non invitare più lui tra gli ospiti. Corona spiega di aver ricevuto queste comunicazioni e ora ha deciso di agire legalmente. La vicenda si fa sempre più complicata, e il protagonista promette di fare chiarezza sulla vicenda.

Fabrizio Corona sostiene che Mediaset abbia inviato missive ad alcune discoteche affinché non invitino tra i loro ospiti l'ex paparazzo. E contestualmente, tramite il suo storico avvocato Ivano Chiesa, denuncia l'azienda televisiva per "tentata estorsione o per qualunque altro reato che la procura vorrà ravvisare". Sostiene Chiesa che la "società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c'è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione" Approfondimenti su Fabrizio Corona Caso Signorini, Fabrizio Corona: “Denuncio Mediaset per tentata estorsione” Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione Fabrizio Corona ha deciso di denunciarli per tentata estorsione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Fabrizio Corona denuncia Mediaset per estorsione: le parole dell'avvocato Ivano Chiesa Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: C’è una terza denuncia contro Signorini. Fabrizio Corona: Denuncio Mediaset per tentata estorsioneFabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione, perché la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare ... ansa.it Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsioneDopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona ... adnkronos.com Fabrizio Corona al Peppy Night. "Giuseppe Marotta è la persona meno onesta sulla faccia della terra." #sscnapoli #passionapoli #corona #marotta facebook Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.