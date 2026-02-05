Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. L’ex agente dei vip ha presentato un’istanza in Procura a Milano, accusando la società della famiglia Berlusconi di averlo diffidato di recente. Corona sostiene che Mediaset abbia chiesto ai locali pubblici di sorvegliare gli ospiti durante le serate organizzate, minacciando possibili azioni illegali se non rispettavano le richieste. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra l’ex agente e la tv, mentre le indagini sono in corso.

Il legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha annunciato sui social che l’ex agente dei vip ha deciso “di denunciare Mediaset per tentata estorsione ” in Procura a Milano perché la società della famiglia Berlusconi avrebbe diffidato “in questi giorni” una serie di “locali pubblici” sostenendo che “devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzato per eventuali comportamenti offensivi”. Diffide in cui “il nome di Corona non c’è scritto” ma è “chiaro che si fa riferimento a lui”, ha detto il suo storico legale in una stories pubblicata su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiesa Ivano (@avvchiesareal) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, Fabrizio Corona: “Denuncio Mediaset per tentata estorsione”

Approfondimenti su Signorini Corona

Fabrizio Corona annuncia che Antonio Medugno procederà con una denuncia contro Alfonso Signorini per presunte violenze e tentativi di estorsione.

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CASO SIGNORINI: RISCHIO CENSURA PREVENTIVA FABRIZIO CORONA ATTACCA MEDIASET #edittobulgaro

Ultime notizie su Signorini Corona

Argomenti discussi: Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura; Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social dell’ex re dei paparazzi; Caso Corona-Signorini, l'Agcom indaga su Falsissimo per il codice di condotta degli influenceer; Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo.

Caso Signorini, Costantino non denuncia: verità chiamata con Fabrizio Corona, spunta Basciano/ Parla avvocatoCaso Alfonso Signorini, Gianluca Costantino non denuncia: verità chiamata con Fabrizio Corona, spunta Basciano e parla avvocato D'Erasmo ... ilsussidiario.net

Caso Signorini, Meta rimuove i profili di Fabrizio Corona e FalsissimoI profili social di Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono stati oscurati da Meta, con una decisione arrivata dopo diffide e denunce legate alle puntate contro Alfonso Signorini e Mediaset. L ... alfemminile.com

Censura o applicazione delle regole Nel caso Corona–Signorini non si scontrano solo due personaggi famosi, ma due diritti: parlare liberamente e rispettare la vita privata. Il Tribunale di Milano non ha vietato un’opinione. Ha fermato la diffusione di contenuti facebook

Caso Signorini, la difesa: "Chiederemo intervento contro Youtube, Meta e TikTok" x.com