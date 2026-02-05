Fabrizio Corona torna online Il legale Chiesa | È il nuovo Robin Hood Se finirà in galera vedremo come reagiranno gli italiani

Fabrizio Corona torna a pubblicare sui social, dopo un periodo di silenzio. Il suo legale, Chiesa, lo definisce “il nuovo Robin Hood” e promette che, se finirà in carcere, gli italiani sapranno come reagire. Corona non si ferma e continua a far parlare di sé, lasciando dietro di sé polemiche e commenti sui suoi comportamenti.

«Che uno si chiami Berlusconi o sia il Papa, per me non fa alcuna differenza. Tutte le dittature, da sempre, negano la libertà di parola e controllano i mezzi di comunicazione». Con queste parole Ivano Chiesa, ospite del podcast Gurulandia, ha commentato quanto accaduto al suo assistito Fabrizio Corona, i cui profili social sarebbero stati riattivati da poche ore. Nel corso dell’intervista, l’avvocato ha analizzato il provvedimento che ha portato all’oscuramento dei suoi canali social, definendolo un atto preventivo e del tutto inaspettato. «Prima lo hanno criminalizzato per gli scoop che faceva e non pubblicava, oggi per quelli che pubblica e che in molti vorrebbero non uscissero mai.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona potrebbe trasformarsi in un simbolo di rivolta, se le cose continueranno così.

Il caso Corona–Signorini, emerso durante la puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo”, si caratterizza per una narrazione che richiama gli schemi delle denunce collettive e del movimento “MeToo”.

Argomenti discussi: Corona torna online, annuncia puntata contro Maria De Filippi e riparte dalla chiamata a Barbara D'Urso (che parla solo con lui); Corona torna sui social e rilancia: ora nel mirino c’è De Filippi (con Barbara d’Urso sullo sfondo), l'emblematico gesto social; Fabrizio Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo con nuove rivelazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry Scotti - fem; I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Fabrizio Corona torna Online, Mediaset tenta di spegnere le sue serateI profili social di Fabrizio Corona sono stati riattivati dopo un breve oscuramento; Mediaset avverte i locali sulle possibili responsabilità legali. serial.everyeye.it

Corona torna online, annuncia puntata contro Maria De Filippi e riparte dalla chiamata a Barbara D'Urso (che parla solo con lui)Fabrizio Corona è tornato online con un nuovo profilo Instagram ed è pronto a rilasciare una puntata del suo format, stavolta su Maria De Filippi. Ve la ricordate la chiamata a Barbara D'Urso? Una bel ... mowmag.com

#Mediaset manda un documento alle discoteche in cui sarà ospite #FabrizioCorona dove intima ai gestori di "impedirgli di utilizzare le discoteche come piattaforma alternativa per i suoi annunci al veleno". #Fanpage svela di essere entrata in possesso di un d facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com