Fabrizio Corona torna online Il legale Chiesa | È il nuovo Robin Hood Se finirà in galera vedremo come reagiranno gli italiani

5 feb 2026

Fabrizio Corona torna a pubblicare sui social, dopo un periodo di silenzio. Il suo legale, Chiesa, lo definisce “il nuovo Robin Hood” e promette che, se finirà in carcere, gli italiani sapranno come reagire. Corona non si ferma e continua a far parlare di sé, lasciando dietro di sé polemiche e commenti sui suoi comportamenti.

«Che uno si chiami Berlusconi o sia il Papa, per me non fa alcuna differenza. Tutte le dittature, da sempre, negano la libertà di parola e controllano i mezzi di comunicazione». Con queste parole Ivano Chiesa, ospite del podcast Gurulandia, ha commentato quanto accaduto al suo assistito Fabrizio Corona, i cui profili social sarebbero stati riattivati da poche ore. Nel corso dell’intervista, l’avvocato ha analizzato il provvedimento che ha portato all’oscuramento dei suoi canali social, definendolo un atto preventivo e del tutto inaspettato. «Prima lo hanno criminalizzato per gli scoop che faceva e non pubblicava, oggi per quelli che pubblica e che in molti vorrebbero non uscissero mai.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

