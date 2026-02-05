Fabrizio Corona riattiva i profili social reazione entusiasta dei fan

Fabrizio Corona ha riattivato i suoi profili social, sorprendendo i fan che avevano temuto il peggio. In poche ore, i commenti di entusiasmo sono arrivati a raffica, mentre Corona sembra aver deciso di riprendere il controllo della sua immagine online. Dopo essere scomparso per tre giorni, ha deciso di tornare in modo deciso, rilanciando la sua presenza sui social e lasciando intendere che non intende arrendersi facilmente.

**Fabrizio Corona riattiva i profili social: i fan esultano, "ora andiamo avanti verso lo scacco matto al potere"** A soli tre giorni di distanza dall'oscuramento totale dei profili Instagram, **Fabrizio Corona è tornato in campo**, questa volta con un'azione decisamente più forte: la **riattivazione ufficiale dei suoi account social**, segnando una nuova fase nella sua presenza digitale. Le reazioni sono subito arrivate, con **un entusiasmo fuori dagli schemi**. I fan, in particolare, hanno espresso la loro gioia con commenti ispirati alla sua filosofia: "**Ora andiamo avanti verso lo scacco matto al potere**", si legge su uno dei post recenti, con un chiaro riferimento a quello che lui chiama il "prezzo del successo".

