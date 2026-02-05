Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione oscurato dopo aver provato a tornare sui social

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione. L’ex paparazzo si è visto oscurare gli account social, incluso quello del suo progetto Falsissimo, e ora cerca giustizia. Corona sostiene che la tv abbia agito per costringerlo a tacere, ma per ora resta tutto nel campo delle accuse.

Fabrizio Corona non si arrende e rilancia. Dopo la diffida di Mediaset ai giganti del web del calibro di Google, Meta e TikTok, che hanno deciso di rimuovere i contenuti di Falsissimo dal web e di oscurarne i profili social, l'ex re dei paparazzi ha provato a tornare online, venendo nuovamente bloccato. Così, come rivelato dall'avvocato Ivano Chiesa, ha deciso di denunciare l'azienda della famiglia Berlusconi "per tentata estorsione". Perché la denuncia per tentata estorsione A spiegare il motivo della denuncia per tentata estorsione da parte di Fabrizio Corona ai danni di Mediaset è stato Ivano Chiesa, il suo avvocato di fiducia.

