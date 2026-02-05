Fabrizio Corona | l’avvocato Chiesa annuncia battaglia giudiziaria e nuove mosse sui social

Fabrizio Corona si prepara a una battaglia legale. Il suo avvocato Ivano Chiesa annuncia che farà ricorso contro il blocco delle puntate di ‘Falsissimo’ e promette di agire anche contro Mediaset e altri. Corona non si dà per vinto e sta già studiando le prossime mosse sui social.

Il legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, commenta il blocco delle puntate di 'Falsissimo' e anticipa una strategia legale potente contro Mediaset e altri. "Se Corona pensa che una cosa è ingiusta, va fino in fondo. Se continuano così, diventa Robin Hood". Chiesa ha sottolineato che, pur rispettando l'ordinanza, il provvedimento rappresenta un precedente pericoloso, che potrebbe rivelarsi un boomerang per chi l'ha promosso.

Fabrizio Corona potrebbe trasformarsi in un simbolo di rivolta, se le cose continueranno così.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati oscurati, e il suo avvocato non le manda a dire.

