Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di denunciarli per tentata estorsione. L’ex paparazzo ha presentato una denuncia alla procura e chiede di fare chiarezza su quello che sostiene essere un tentativo di costringerlo a fare qualcosa contro la sua volontà. Corona non si ferma e promette di portare avanti la battaglia legale contro Mediaset, che nega ogni accusa. La vicenda si infittisce e ora tocca alla procura approfondire.

(Adnkronos) – " o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare". Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l'avvocato Ivano Chiesa, che interviene dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona. In un intervento registrato su Instagram, l'avvocato Chiesta spiega che l'iniziativa Mediaset "è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea".

