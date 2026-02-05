Fabrizio Corona | Denuncio Mediaset per estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per estorsione. L'ex re dei paparazzi ha annunciato la causa, mentre il suo avvocato, Ivano Chiesa, attacca l’azienda, accusandola di aver inviato lettere ai gestori di locali pubblici. In queste missive, si chiede loro di controllare le condotte degli ospiti durante le serate. Corona non ha nascosto le sue intenzioni di portare alla luce quello che considera un tentativo di pressione da parte di Mediaset.

l'avvocato dell'ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, si scaglia contro l'azienda: "Ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate. Non vogliono far lavorare Fabrizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per estorsione" Approfondimenti su Fabrizio Corona Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione" Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Caso Signorini, Fabrizio Corona: “Denuncio Mediaset per tentata estorsione” Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: C’è una terza denuncia contro Signorini. Fabrizio Corona va ancora al contrattacco: Denuncio Mediaset per tentata estorsione. Non vogliono farmi lavorareLa denuncia del re dei paparazzi, attraverso un messaggio dell’avvocato Ivano Chiesa: La società ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte d ... ilgiorno.it Fabrizio Corona, 'denuncio Mediaset per tentata estorsione'Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione, perché la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sul ... ansa.it #FabrizioCorona denuncia #Mediaset. Dopo la notizia dell’inibizione da parte di Mediaset rivolta ai locali pubblici di invitare Fabrizio Corona, il suo legale, #IvanoChiesa, tramite i suoi profili social ha annunciato che il suo assistito ha intenzione di denunciare facebook Fabrizio Corona: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.