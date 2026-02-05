Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione dopo presunte missive ai gestori di locali in cui si intima di vietare qualsiasi critica all’azienda

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. L’ex paparazzo sostiene che l’azienda abbia inviato missive ai gestori di locali pubblici, soprattutto discoteche, con l’ordine di vietare qualsiasi critica nei loro confronti. La notizia è stata resa nota dall’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, che spiega come queste lettere invitino i gestori a controllare attentamente gli ospiti e a vigilare sui comportamenti. Corona si difende e chiede giustizia, mentre la vicenda si fa sempre più complicata.

L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa: "È comparsa la notizia secondo cui Mediaset ha inviato delle missive ai gestori di locali pubblici, in particolare discoteche, per dire 'State attenti e presidiate, controllate bene il comportamento degli ospiti che avete, quelli che vengono a fare le serate, perc.

