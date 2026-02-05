Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione il legale | L’azienda ha mandato lettere ai locali per non farlo lavorare

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset. L’ex paparazzo accusa l’azienda di aver tentato di estorcergli denaro, inviando lettere ai locali per impedirgli di lavorare. La notizia arriva dall’avvocato Ivano Chiesa, che conferma la denuncia.

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset «per tentata estorsione». Lo ha reso noto l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale dell’ex re dei paparazzi. Una decisione presa perché «la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eventuali comportamenti offensivi e il nome di Corona non c’è scritto nelle missive, ma è chiaro che si fa riferimento a lui». E poi ancora: «Come è possibile che si chieda ad un gestore di una discoteca di impedire che qualcuno dica quello che vuole? Come si può pretendere questa condotta? Cosa dovrebbero fare, mettergli un tappo in bocca?», ha detto Chiesa.🔗 Leggi su Open.online

