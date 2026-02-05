Fabio Paratici riparte da Firenze | Dopo la squalifica sono una persona migliore

Fabio Paratici torna nel calcio italiano e sceglie Firenze per ripartire. Dopo la squalifica, il dirigente dice di essere diventato una persona migliore e si dice pronto a riprendere il suo lavoro. La sua presenza nel capoluogo toscano fa discutere e suscita curiosità tra gli appassionati.

FIRENZE – Il calcio italiano ritrova uno dei suoi protagonisti più discussi e, al tempo stesso, tecnicamente stimati: Fabio Paratici riparte da Firenze. La presentazione ufficiale è arrivata nella cornice avveniristica del Rocco B. Commisso Viola Park, segnando il ritorno operativo dell' ex dirigente di Juventus e Tottenham dopo il lungo esilio forzato dovuto ai 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze. Un colpo di scena che accende i riflettori sulla società di Commisso, decisa a puntare su un profilo di caratura internazionale per dare il definitivo salto di qualità al progetto tecnico della Fiorentina.

