Dopo 11 anni non sono più una persona da gatto potete sopprimerlo? | la richiesta shock di una donna a una clinica veterinaria

Una donna si è recata presso una clinica veterinaria chiedendo di far sopprimere la sua gatta, Pumpkin, dopo undici anni di convivenza. La richiesta ha suscitato sorpresa e riflessioni sulla relazione tra persone e animali domestici, evidenziando le motivazioni e le circostanze che possono portare a decisioni così drastiche. Questo episodio mette in luce l’importanza di un dialogo aperto e consapevole sulle responsabilità legate alla cura degli animali.

Dopo undici anni insieme, una donna ha deciso di sbarazzarsi della sua gatta. La proprietaria di Pumpkin, il nome del micio, si è recata presso un centro veterinario chiedendo che l'animale domestico venisse soppresso. Non perché fosse malata o soffrisse, ma perché la signora non voleva più tenere la gattina con sé. "Non sono più una persona da gatto", ha dichiarato la donna. Dagli esami è emerso che Pumpkin, nonostante l'età, è una gatta in salute, vigile e felice. Il veterinario, dunque, ha rifiutato di praticare l'eutanasia al tenero micio. Invece di assecondare la richiesta della proprietaria, il centro medico si è fatto carico della gatta, accogliendola nella struttura.

