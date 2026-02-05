Paratici parla della squalifica per le plusvalenze alla Juve | Mi sono vergognato di dovermi difendere

Fabio Paratici si presenta come nuovo direttore sportivo della Fiorentina e affronta subito il tema della sua squalifica alla Juventus. Durante la conferenza stampa, dice di essersi vergognato di dover spiegare le sue scelte, sottolineando che nessuno alla Juve è stato condannato per le plusvalenze. Paratici spiega di aver sempre agito secondo le regole e si difende dalle accuse che lo hanno coinvolto.

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è intervenuto nel corso della sua presentazione ai media ha parlato della sua scelta e del suo recente passato: "La squalifica? Nessuno alla Juve è stato condannato per valori artificiali.".🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio Paratici si è presentato questa mattina in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Paratici torna sulla squalifica ai tempi della Juve: Condannati per un principio contabileNel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina al Viola Park, Fabio Paratici è tornato su uno dei passaggi più delicati della sua carriera: la squali ... msn.com

Paratici: Squalifica? Mi sono vergognato di dovermi difendere. Noi ex Juve…''Dopo i 30 mesi di squalifica ora sono una persona migliore, più strutturata, certe vicende ti costringono a fare battaglie, riflessioni e analisi che magari non avresti fatto mai''. Così Fabio Parat ... fcinter1908.it

