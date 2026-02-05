ex vicepresidente regione

Fabio Paparelli lascia il Pd. L’ex vicepresidente della Regione Umbria, che ha guidato la regione come presidente facente funzione dopo le dimissioni di Catiuscia Marini, ha deciso di uscire dal partito. Paparelli, ex assessore e figura di lunga data a Terni, ha annunciato la sua decisione senza fare troppi giri di parole. La sua scelta arriva dopo anni di impegno nella politica locale e regionale, segnando un passaggio importante nella sua carriera.

TERNI Lascia il Pd Fabio Paparelli, ex assessore e vicepresidente della Regione Umbria, che ha guidato come presidente facente funzioni dal maggio 2019 dopo le dimissioni di Catiuscia Marini, e per circa 13 anni assessore provinciale a Terni. All’Ansa ha motivato la sua scelta spiegando che "a livello nazionale il Pd ha perso un profilo autenticamente riformista, consegnandosi al movimentismo e all’ideologismo" mentre "su base locale e regionale abbiamo assistito a congressi kafkiani". La decisione di non rinnovare la tessera è stata comunicata da lui stesso con una lettera inviata martedì ai segretari del circolo Pd Terni centro, dell’Unione comunale e, per conoscenza, ai segretari provinciale e regionale Dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

