Confcommercio l’assemblea Mambelli eletto vicepresidente Si occuperà di turismo in regione

Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna, è ora anche vicepresidente dell’associazione a livello regionale, dove ricopre la delega al Turismo. È l’esito dell’assemblea elettiva dei giorni scorsi, nella quale è stato confermato presidente regionale Enrico Postacchini. Tra gli altri eletti ci sono Marco Amelio (presidente Confcommercio Ferrara) in qualità di vicepresidente amministratore e Tommaso Leone (presidente Confcommercio Modena) come vicepresidente vicario. L’elezione di Mauro Mambelli a vicepresidente regionale con delega al Turismo "si inserisce nel percorso di valorizzazione delle competenze espresse dal sistema Confcommercio – si legge in una nota dell’associazione – e riconosce il contributo attivo e continuativo di Confcommercio Ravenna all’interno della rappresentanza regionale, in uno dei settori strategici per lo sviluppo dell’economia dell’ Emilia Romagna ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
