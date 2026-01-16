Regione | Claudia Morich e Alessio Piana nuovi assessori Simona Ferro diventa vicepresidente

La Regione Liguria ha ufficializzato la nomina di Claudia Morich e Alessio Piana come nuovi assessori, confermando le anticipazioni delle scorse settimane. Inoltre, Simona Ferro è stata scelta come vicepresidente. La riorganizzazione delle deleghe mira a rafforzare l’operato dell’amministrazione regionale, mantenendo un profilo sobrio e orientato alle esigenze del territorio.

Nessuna sorpresa sui nomi dei nuovi assessori della Regione Liguria nominati dal presidente Marco Bucci: come da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, si tratta di Claudia Morich e Alessio Piana. I nomi dei nuovi assessoriA Claudia Morich, direttrice del bilancio della Regione Liguria.

