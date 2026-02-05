Ex Crastan ai raggi X L’indagine ambientale
La conferenza dei servizi sull’area Ex Crastan di Pontedera si è conclusa con esito positivo. Le autorità hanno approvato i risultati dell’indagine ambientale, che aggiorna lo stato di fatto del sito. Ora si apre la fase successiva del piano di recupero dell’area, che potrebbe portare a nuove bonifiche o interventi di riqualificazione.
PONTEDERA Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi effettuata per l’approvazione degli esiti dell’ indagine ambientale finalizzata all’aggiornamento del quadro conoscitivo dell’ area Ex stabilimento Crastan di via I maggio, nell’ambito del piano di recupero dell’area. Un’area strategica nel centro di Pontedera rimasta chiusa ed inutilizzata da quando la fabbrica del caffè, e poi di orzo, si è trasferita nella zona industriale di Gello. Il primo progetto venne abbozzato nel 2018 e poi presentato nel 2019, dall’allora giunta Millozzi. Poi lo scorso anno venne approvata una revisione del progetto, per velocizzare i tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ex fabbrica Crastan. Il suo recupero è possibile. Passo in avanti in consiglioIl progetto è diviso in due lotti. Il primo passaggio è la demolizione completa. Previsti edifici, area commerciale, parcheggio e accesso alla Tosco Romagnola. Un altro passo avanti verso il recupero ... lanazione.it
