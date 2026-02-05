La conferenza dei servizi sull’area Ex Crastan di Pontedera si è conclusa con esito positivo. Le autorità hanno approvato i risultati dell’indagine ambientale, che aggiorna lo stato di fatto del sito. Ora si apre la fase successiva del piano di recupero dell’area, che potrebbe portare a nuove bonifiche o interventi di riqualificazione.

PONTEDERA Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi effettuata per l’approvazione degli esiti dell’ indagine ambientale finalizzata all’aggiornamento del quadro conoscitivo dell’ area Ex stabilimento Crastan di via I maggio, nell’ambito del piano di recupero dell’area. Un’area strategica nel centro di Pontedera rimasta chiusa ed inutilizzata da quando la fabbrica del caffè, e poi di orzo, si è trasferita nella zona industriale di Gello. Il primo progetto venne abbozzato nel 2018 e poi presentato nel 2019, dall’allora giunta Millozzi. Poi lo scorso anno venne approvata una revisione del progetto, per velocizzare i tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Crastan ai raggi X. L’indagine ambientale

Approfondimenti su Crastan Ex

Il recente episodio di vandalismo alle Caldine ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crastan Ex

Argomenti discussi: Ex Crastan ai raggi X. L’indagine ambientale.

Ex Crastan ai raggi X. L’indagine ambientalePONTEDERA Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi effettuata per l’approvazione degli esiti dell’indagine ambientale finalizzata all’aggiornamento ... lanazione.it

Ex fabbrica Crastan. Il suo recupero è possibile. Passo in avanti in consiglioIl progetto è diviso in due lotti. Il primo passaggio è la demolizione completa. Previsti edifici, area commerciale, parcheggio e accesso alla Tosco Romagnola. Un altro passo avanti verso il recupero ... lanazione.it