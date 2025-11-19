La nazionale italiana conta i giorni che la separano dall’esordio nella prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5, che si disputeranno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre nelle Filippine. Le azzurre di Francesca Salvatore, dopo un percorso che le ha portate con pienissimo merito sulla massima vetrina internazionale, hanno un obiettivo ben chiaro in testa: quello di superare il primo turno eliminatorio, dove bisognerà necessariamente arrivare fra le prime due in una Pool D che comprende Brasile, Iran e Panama, per arrivare ai quarti di finale. L’Italia si ancora alle sue stelle e alla sua identità tecnica-caratteriale, a un gruppo di 14 giocatrici + 1, per un totale di 3 portieri e 12 elementi di movimento, per centrare l’obiettivo iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5 femminile, la rosa dell’Italia ai Mondiali ai raggi X. Renatinha la stella