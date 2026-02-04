Cecchini italiani a Sarajevo su bambini donne e anziani Friulano 80enne indagato per omicidio Ex camionista di estrema destra armato | chi è

Un uomo di 80 anni di Pordenone dovrà presentarsi in tribunale a Milano per rispondere delle accuse legate a un’indagine sui cecchini italiani che avrebbero sparato su bambini, donne e anziani a Sarajevo. L’uomo, ex camionista di estrema destra, è stato già messo sotto indagine e si trova al centro di un’inchiesta che rivela una vicenda inquietante.

