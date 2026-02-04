Cecchini italiani a Sarajevo su bambini donne e anziani Friulano 80enne indagato per omicidio Ex camionista di estrema destra armato | chi è
Un uomo di 80 anni di Pordenone dovrà presentarsi in tribunale a Milano per rispondere delle accuse legate a un’indagine sui cecchini italiani che avrebbero sparato su bambini, donne e anziani a Sarajevo. L’uomo, ex camionista di estrema destra, è stato già messo sotto indagine e si trova al centro di un’inchiesta che rivela una vicenda inquietante.
PORDENONE - Un 80enne della provincia di Pordenone dovrà presentarsi in Procura a Milano per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta denominata "cecchini del weekend".
Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani: indagato un 80enne friulano. L'ex camionista accusato di omicidio. Lunedì l'interrogatorio
Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi.
Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Camionista friulano 80enne indagato per omicidio: «Si vantava di aver fatto caccia all'uomo»
Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, sarà ascoltato in tribunale a Milano.
«Si vantava di aver fatto caccia all'uomo»
Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini» Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci
È un uomo di 80 anni, un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone, il primo indagato nell'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del weekend". La Procura di Milano ha notificato all'anziano un invito a comparire per un interrogatorio fissato per il 9 febbraio.
