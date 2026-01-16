Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026

Ecco un riepilogo degli eventi in programma a Napoli e in Campania nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026. Troverai informazioni su visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e novità cinematografiche, per aiutarti a pianificare al meglio il tuo fine settimana.

Il programma, frutto di una collaborazione tra Comune di Napoli, CONI e ACES, propone un palinsesto multidisciplinare che abbraccia atletica, basket, ciclismo, pallavolo, tennis, arti marziali, nuoto, vela, discipline paralimpiche, pattinaggio e tanto altro ancora. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Neapolis Marathon, il Napoli Bike Festival, i Campionati Europei di Scherma, il Campionato Europeo Under 23 di Judo, oltre a prestigiosi tornei internazionali di tennis e padel. Si parte a gennaio con la Marechiaro School Volley Cup e si chiude a dicembre con il Winter Rowing Fest, regata promozionale nelle acque del Molosiglio.

