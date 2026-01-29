Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 30 a domenica 1 febbraio 2026

Nel weekend da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio, Napoli si riempie di iniziative e spettacoli per tutti i gusti. In città si tengono visite guidate, spettacoli teatrali, mostre e concerti, oltre alle ultime novità del cinema. È un’occasione per scoprire nuove esposizioni, partecipare a eventi culturali e passare il tempo tra musei e teatri, senza bisogno di andare lontano.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 30 a domenica 1 febbraio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Prende forma la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L’evento, realizzato dal binomio organizzativo della Mostra d’Oltremare e di Afina recita, ancora una volta, un ruolo determinante per l’immagine della città partenopea che apre il biennio 20262027 dedicato all’Americas’ Cup. Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 30 a domenica 1 febbraio 2026 Approfondimenti su Napoli Eventi Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026 Ecco un riepilogo degli eventi in programma a Napoli e in Campania nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Eventi Argomenti discussi: Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 22 al 25 gennaio 2026; Cosa fare a Napoli nel weekend dal 22 al 25 gennaio; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 23 a domenica 25 gennaio; Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026. Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport ... 2anews.it Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 23 a domenica 25 gennaioMassimo Ranieri all'Augusteo, Decaro e gli Ànema al Trianon Viviani con un omaggio a Carosone, Lina Sastri al Cilea, i Pink Floyd Legend al Bellini, Gigi & Ross al Totò e la mostra 'Warhol Vs Banksy. napolitoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.