Evacuati istituto Vico-Umberto I | fuga di gas rilevata nell’edificio scolastico

Questa mattina, l’istituto Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa è stato evacuato in fretta, dopo che è stata segnalata una fuga di gas. Gli studenti e il personale sono stati fatti uscire dall’edificio per evitare rischi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno verificando la situazione. Per ora, nessuno si è fatto male. La scuola resterà chiusa fino a nuova comunicazione.

