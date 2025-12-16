Fuga di gas con edificio pericolante messa in sicurezza la zona

Nella zona di via San Clemente a Nocera Superiore, si è verificata una fuga di gas che ha causato il rischio di crollo di alcuni edifici. Il sindaco Gennaro D'Acunzi ha annunciato la messa in sicurezza dell'area, intervenuta dopo l'emergenza dello scorso fine settimana, durante la quale sono state adottate anche modifiche alla viabilità.

Edifici pericolanti e fuga di gas, messa in sicurezza via San Clemente a Nocera Superiore. Lo ha annunciato il sindaco Gennaro D'Acunzi, dopo l'emergenza dello scorso weekend che aveva portato anche a una modifica della viabilità. La circolazione stradale è stata regolarmente.

IN VIA EMILIO PO, FUGA DI GAS DA CONTATORE: EVACUATO L’EDIFICIO - Momenti di apprensione questa mattina in via Emilio Po per una fuga di gas provocata da un contatore. tvqui.it

