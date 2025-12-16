Fuga di gas con edificio pericolante messa in sicurezza la zona

16 dic 2025

Nella zona di via San Clemente a Nocera Superiore, si è verificata una fuga di gas che ha causato il rischio di crollo di alcuni edifici. Il sindaco Gennaro D'Acunzi ha annunciato la messa in sicurezza dell'area, intervenuta dopo l'emergenza dello scorso fine settimana, durante la quale sono state adottate anche modifiche alla viabilità.

