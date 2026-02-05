L’Italia torna a casa con un sorriso in più dagli Europei di ciclismo su pista a Konya. Federica Venturelli ed Elisa Balsamo conquistano un bronzo nella specialità della madison, regalando una medaglia preziosa alla spedizione azzurra. La gara si è conclusa tra applausi e soddisfazione, dimostrando ancora una volta la forza del nostro movimento ciclistico.

L’ultima giornata di gare in quel di Konya per gli Europei di ciclismo su pista si apre con una bellissima medaglia in casa Italia. A conquistarla sono Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison. Coppia nuova per l’americana, gara interpretata molto bene con doti di fondo che sono venute fuori al momento giusto: l’ultimo sprint è stato infatti fondamentale per conquistare 10 punti ed agguantare la medaglia di bronzo, scavalcando Francia e Germania. La vittoria è andata al Belgio, guidato da una Lotte Kopecky in versione super assieme a Shari Bossuyt: giro guadagnato, quattro sprint vinti e quasi doppiate a livello di punti le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista: splendido bronzo per Federica Venturelli ed Elisa Balsamo agli Europei nella madison

Approfondimenti su Federica Venturelli Elisa Balsamo

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Federica Venturelli Elisa Balsamo

Argomenti discussi: Europei di Ciclismo su Pista, bronzo splendido del giovane Renato Favero: è podio in inseguimento; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli; Europei Pista Konya 2026, Risultati e Medagliere; Venturelli, Vece e Moro all'Europeo.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: niente finale delle medaglie per Vece e Cenci, ora il keirin maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Ecco la finale del keirin maschile: 54 GBR RICHARDSON Matthew 93 NED LAVREYSEN Harrie 155 AIN KALACHNIK ... oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e VenturelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ... oasport.it

ARGENTO SU ARGENTO C’è da festeggiare agli Europei di ciclismo su pista! Miriam Vece è seconda nel chilometro da fermo… Come Federica Venturelli nell’inseguimento individuale! Il medagliere azzurro sale a quota cinque in Turchia e oggi ci so facebook

Brillano le azzurre agli europei di Konya Miriam Vece conquista l’argento nel chilometro da fermo femminile, mentre Federica Venturelli è seconda nell’inseguimento individuale femminile Più che buoni i risultati della spedizione azzurra che raggiun x.com