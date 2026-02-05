LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Bronzo per Venturelli e Balsamo nella madison

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo. La gara si è conclusa con un risultato positivo per gli italiani, che sono riusciti a salire sul podio in una competizione molto combattuta. I due atleti hanno dato il massimo, dimostrando determinazione e ottima forma fisica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Ora la finale 7°-12° posto nel keirin femminile. Ecco le partenti: 58 ITA CENCI Matilde 69 NED KALEE Kimberly 113 AIN BURLAKOVA Iana 9 CZE JABORNIKOVA Veronika 32 GER SCHNEIDER Clara 38 GBR THOMAS Lowri 52 ITA VECE Miriam 13.31 L'Italia è stata a un soffio dall'argento, arrivando a pochissimi metri dal ricompattamento del gruppo, che avrebbe garantito 20 punti. Rimane comunque la buona prestazione di entrambe le azzurre. 13.30 E' BRONZO PER L'ITALIA!! Vince il Belgio con 5o punti, argento per la Gran Bretagna a 27, le azzurre chiudono a 26. 13.28 L'Italia è comunque in testa e vincerà l'ultima volata che vale doppio.

