Karate Irene Marturano e Marco Lentini convocati per gli Europei di Limassol

La Sicilia si prepara a scendere in campo con due giovani atleti, Irene Marturano e Marco Lentini, convocati per gli Europei di Limassol. La competizione si terrà a Cipro dal 1 al 10 febbraio 2026 e rappresenta una grande occasione per i ragazzi di mettere in mostra le proprie capacità. Entrambi partiranno con l’obiettivo di fare bene e portare a casa un risultato importante per la regione.

La Sicilia sarà presente ai campionati europei giovanili di Karate in programma a Limassol, a Cipro, dal 1 al 10 febbraio 2026. Tra i convocati figurano Irene Marturano, classe U21, categoria -61 kg, e Marco Lentini, coach Kumite, entrambi della Ippon Karate Lentini di Sciacca. Per la società è una nuova partecipazione internazionale che conferma il livello tecnico raggiunto e la continuità del lavoro svolto. La Ippon Karate Lentini è tra le realtà più attive del karate sportivo Fijlkam nel territorio agrigentino. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Karate Europei

Pietro Lentini ha ricevuto l’onorificenza di “Maestro benemerito” dalla Federazione FIJLKAM durante un corso di aggiornamento a Catania.

Ultime notizie su Karate Europei

