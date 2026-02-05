Estrazioni del Lotto di giovedì 5 febbraio 2026 | la ruota di Napoli

Questa mattina sono stati estratti i numeri del Lotto sulla ruota di Napoli. I numeri usciti sono 29, 60, 61, 2 e 9. La stessa sera sono stati pubblicati anche i numeri delle altre ruote nazionali, come Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Palermo e Roma. I giocatori aspettano ora di vedere se tra questi numeri ci sono le loro combinazioni vincenti.

Ecco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle ruote nazionali:Bari: 59 - 63 -12 - 74 - 89Cagliari: 4- 60 - 78 - 51 - 31Firenze: 63 - 56 - 13 - 84 - 39Genova: 43 -73 -3 - 86 - 84Milano: 73 - 68 - 21 - 69 - 27Napoli: 29 - 60 - 61 - 2 - 9Palermo: 49 - 38 - 51 - 89 - 23Roma: 43 - 21 - 77.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Le estrazioni del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026 riguardano la ruota di Napoli e le altre principali città italiane.

Questa sera sono state estratte le numerazioni del Lotto dalla ruota di Napoli.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 29 Gennaio 2026

