Estrazioni del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Le estrazioni del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026 riguardano la ruota di Napoli e le altre principali città italiane. Di seguito, i numeri estratti su ciascuna ruota, offrendo un quadro completo delle combinazioni del giorno. Questa analisi può essere utile per chi segue con attenzione le statistiche e le eventuali tendenze del gioco.

Ecco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali:Bari: 5 37 1 56 68Cagliari: 69 22 46 89 80Firenze: 66 68 4 65 17Genova: 6 81 22 50 72Milano: 75 47 66 80 17Napoli: 14 82 20 69 90Palermo: 51 20 29 72 44Roma: 60 12 69 79 15Torino: 52 77 67 84 83Venezia: 70 37 55 89. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: la ruota di Napoli Leggi anche: Estrazioni del Lotto di lunedì 5 gennaio 2026: la ruota di Napoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 8 gennaio 2026 - Estrazioni del Lotto di oggi 8 gennaio 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

