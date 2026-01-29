Estrazioni del lotto di giovedì 29 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Questa sera sono state estratte le numerazioni del Lotto dalla ruota di Napoli. Le combinazioni vincenti sono state annunciate poco fa, con alcune cifre che hanno fatto discutere tra i giocatori. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione ufficiale, lasciando molti appassionati a controllare le proprie schedine. Ora si attende di vedere se tra queste cifre ci siano i numeri fortunati di qualcuno.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 52 71 81 90 43 CAGLIARI 75 28 02 58 15 FIRENZE 73 57 22 69 86 GENOVA 29 48 39 60 56 MILANO 03 50 69 14 90 NAPOLI 73 42 85 67 12 PALERMO 68 72 23 66 09 ROMA 20 26 19 66 56 TORINO 75 04 81 14 64 VENEZIA 12 15 64 67 30 NAZIONALE 64 80 85 33 75 10eLotto -.

Approfondimenti su Napoli Estrazioni

Le estrazioni del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026 riguardano la ruota di Napoli e le altre principali città italiane.

Ecco i numeri estratti giovedì 15 gennaio 2025 sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali del Lotto.

Ultime notizie su Napoli Estrazioni

