Presi per furto aggravato e subito espulsi due georgiani arrestati a Salerno | cosa avevano rubato

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini georgiani arrestati per furto aggravato sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato di Salerno il 22 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

presi per furto aggravato e subito espulsi due georgiani arrestati a salerno cosa avevano rubato

© Notizie.virgilio.it - Presi per furto aggravato e subito espulsi due georgiani arrestati a Salerno: cosa avevano rubato

News recenti che potrebbero piacerti

presi furto aggravato subitoPresi per furto aggravato e subito espulsi due georgiani arrestati a Salerno: cosa avevano rubato - Due cittadini georgiani arrestati per furto aggravato sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato di Salerno il 22 novembre. Scrive virgilio.it

Furto aggravato: denunciati in due - Stavano perlustrando la zona nell’ambito di un’attività di controllo del territorio congiunta con la Polizia locale di Fabriano, quando gli... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Spari in aria per sventare il furto di gasolio, presi in due e già liberi - È quanto successo intorno alla mezzanotte di sabato 1 marzo, quando i carabinieri di Seriate sono intervenuti ad Albano in ... Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Presi Furto Aggravato Subito