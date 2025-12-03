Cronache Cittadine GROTTAFERRATA – È iniziato come un routinario controllo di polizia, per poi trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in un L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Grottaferrata. Ladri in fuga dopo un furto in villa. La Polizia li insegue, li ferma e li arresta a bordo di un suv. Sono due cileni di 20 e 27 anni