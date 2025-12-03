Grottaferrata Ladri in fuga dopo un furto in villa La Polizia li insegue li ferma e li arresta a bordo di un suv Sono due cileni di 20 e 27 anni
GROTTAFERRATA – È iniziato come un routinario controllo di polizia, per poi trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in un
Polizia di Stato arresta ladri in fuga dopo furto in villa a Grottaferrata. Facevano viaggiare a bordo bottino di gioielli e denaro. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca qui per leggere l'articolo completo: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/ar - facebook.com Vai su Facebook
Grottaferrata, furto in una villa nella notte: inseguiti e catturati due ladri - CRONACA – Inseguiti e catturati di due giovani di origine cilene, l’episodio è avvenuto lungo la Palmiro Togliatti, a Roma, quando una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato ... Secondo lanotiziaoggi.it
Roma, inseguimento nella notte: presi due ladri dopo una rapina in villa a Grottaferrata - CRONACA – Quello che sembrava un normale controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione culminato con l’arresto di due giovani ... Segnala romadailynews.it
Furto in villa: in fuga sul Suv con i gioielli rubati si schiantano contro un'auto - Un inseguimento da film, con i ladri a bordo di un Suv a noleggio che si sono schiantati contro un'auto. Come scrive romatoday.it
Villa svaligiata ai Castelli Romani: banda braccata sulla Togliatti dopo un pericoloso inseguimento - Una notte di controlli ai Castelli Romani si è trasformata in un inseguimento ad alta tensione la scorsa notte, tra la Polizia di Stato e una banda di ladri, protagonisti di un max furto in villa a Gr ... msn.com scrive