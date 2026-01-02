Mercato Saraceno quattro importanti cantieri post alluvione | lavori da oltre 2,1 milioni di euro

A Mercato Saraceno sono stati avviati quattro cantieri, con un investimento superiore a 2,1 milioni di euro, per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2023. Questi lavori si inseriscono nelle attività ordinarie e straordinarie dell’Ufficio tecnico comunale, contribuendo al ripristino e al miglioramento delle infrastrutture della zona. Un intervento importante per la ripresa e la tutela del territorio locale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.