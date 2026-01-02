Mercato Saraceno quattro importanti cantieri post alluvione | lavori da oltre 2,1 milioni di euro
A Mercato Saraceno sono stati avviati quattro cantieri, con un investimento superiore a 2,1 milioni di euro, per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2023. Questi lavori si inseriscono nelle attività ordinarie e straordinarie dell’Ufficio tecnico comunale, contribuendo al ripristino e al miglioramento delle infrastrutture della zona. Un intervento importante per la ripresa e la tutela del territorio locale.
A Mercato Saraceno sono stati avviati quattro cantieri significativi per la ricostruzione post-alluvione 2023 e per gli interventi legati agli eventi calamitosi più recenti, integrandosi con le attività ordinarie e straordinarie dell’Ufficio tecnico comunale. Ogni progetto è preceduto da analisi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
