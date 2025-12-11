Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna | rimborsi più facili per i privati

Una nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione privata per i cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna nel 2023 e 2024. La revisione dell’ordinanza 14 del 2023 mira a facilitare i rimborsi e accelerare i lavori di ripristino, offrendo un sostegno più immediato e efficace alle famiglie e alle imprese coinvolte.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Arriva la nuova ordinanza sulla semplificazione della ricostruzione privata per chi è stato colpito dall'alluvione nel 2023 e nel 2024 in Emilia-Romagna, frutto della revisione dell'ordinanza 14 del 2023. Contestualmente, partiranno, nel 2026, i cantieri per la messa in sicurezza del territorio. Ad annunciarlo, nella sede della Regione, a Bologna, il presidente Michele de Pascale con il commissario alla Ricostruzione Fabrizio Curcio. Il provvedimento introduce un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30 mila euro, oltre alle spese tecniche e all'indennizzo per i beni mobili.

