Esplosione nel cuore del centro storico costringe 13 persone a lasciare l’edificio | intervento dei vigili del fuoco

Un’esplosione ha scosso il centro storico di Napoli nella mattinata di giovedì. L’incidente si è verificato in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena, causando danni all’edificio e costringendo 13 persone a uscire di corsa. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e fare i rilievi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma i residenti sono ancora sotto shock per quanto accaduto. La strada è stata chiusa per permettere i controlli e le operazioni di

**Un’esplosione improvvisa, un edificio inagibile, tredici persone costrette a lasciare l’edificio.** È successo nella tarda mattina di giovedì 5 febbraio 2026, in via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena a Napoli. Un incidente legato a una perdita di gas da una bombola di GPL ha causato lo sventramento del piano terra di un appartamento, in parte disabitato, con conseguente dichiarazione di inagibilità della palazzina. Nessun ferito è stato riportato, ma l’incidente ha reso necessario l’immediato sgombero degli abitanti, per un totale di 13 persone. Il colpo di stato ha provocato danni ingenti, con la struttura dell’edificio ormai incondizionata per interventi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esplosione nel cuore del centro storico costringe 13 persone a lasciare l’edificio: intervento dei vigili del fuoco Approfondimenti su San Carlo Arena Crollo parziale del soffitto al Manfredi: 12 feriti, intervento dei vigili del fuoco nel centro storico Questa mattina, durante l’intervallo dello spettacolo “Il circo di Pinocchio” al teatro comunale Manfroce di Palmi, un pezzo di soffitto si è staccato improvvisamente. Bari, esplosione e incendio in edificio ad Adelfia: 5 squadre dei vigili del fuoco in azione Questa mattina a Adelfia, nel Barese, è scoppiato un incendio in un edificio in via Oberdan. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Carlo Arena Argomenti discussi: Quelli della marmotta non si fermano: due esplosioni nel cuore della notte; Assalto al bancomat a Giovinazzo, esplosione nel cuore della notte: danni anche alle auto; La banda della marmotta colpisce ancora ma fallisce: l’esplosione danneggia l’edificio; 36. More Than a Woman: Angie Stone al cuore del Soul pt.2. Esplosione nel barese ad Adelfia a causa di una bombola del gas: morti due anzianiLo scoppio ad Adelfia potrebbe essere stato causato da una bombola del gas in un appartamento, i residenti sono stati fatti allontanare ... virgilio.it Assalto al bancomat a Giovinazzo, esplosione nel cuore della notte: danni anche alle autoIl bancomat della filiale di Giovinazzo della banca Monte dei Paschi di Siena che si trova in pieno centro cittadino, è stato fatto esplodere poco dopo le 4.00 della scorsa notte. Non è chiaro se il c ... telebari.it Pigmento minerale nella colorazione CUORE DI SABBIA Nude ocra chiaro con shimmer rosa tramonto. Un sole trasparente, un'esplosione di sabbia brillante, il palpitare sereno del cuore del deserto. _____________________________ facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.