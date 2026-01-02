Primi minuti con la maglia del Milan | ecco l’esordio di Fullkrug contro il Cagliari

Durante il secondo tempo di Cagliari-Milan, Niclas Fullkrug ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera, entrando al posto di Rafa Leao. Un momento importante per il calciatore tedesco, che ha iniziato a mostrare il proprio contributo alla squadra in una sfida di campionato. L’ingresso di Fullkrug rappresenta un passo significativo nel suo percorso con il club, con la speranza di un positivo inserimento nel nuovo contesto.

Durante il secondo tempo di Cagliari-Milan è arrivato l'esordio ufficiale di Niclas Fullkrug. Il tedesco è entrato al posto di Rafa Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primi minuti con la maglia del Milan: ecco l’esordio di Fullkrug contro il Cagliari Leggi anche: Milan, i primi passi di Füllkrug: il numero di maglia, i test a Milanello, la data del debutto Leggi anche: Cagliari Milan 0-1 LIVE: esordio per Fullkrug! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Füllkrug eredita la 9 del Milan: storia di un numero mitico, dalla maledizione ai campioni; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Milan-Verona 3-0, le pagelle: Modric (7) sontuoso, Nkunku (8) decisivo, Nelsson (4,5) bocciato; Fullkrug e la maglia numero 9: il Milan sfida la “maledizione” dei centravanti. CAG-MIL (0-0): intervallo. Brutto primo tempo del Milan - È terminato il primo tempo della sfida della Unipol Domus Arena, senza reti. milannews.it

Cagliari-Milan (0-1): è finita! 3 punti pesantissimi per il Diavolo in terra sarda - Il Milan vince grazie alla rete di Leao e comincia nel migliore dei modi il suo 2026, riprendendosi ancora una volta la vetta ... milannews.it

Milan, primo gol e prima doppietta in Serie A per Nkunku - Christopher Nkunku ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan e poco dopo ha trovato la doppietta ... gianlucadimarzio.com

