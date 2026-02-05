Esordio con il botto per il generale Vannacci, che ha riempito la sala con circa 350 persone. Dopo aver parlato per oltre un’ora e aver suscitato applausi, si è congedato e ha deciso di attraversare la città. Modena, che lui ha definito tra le più insicure d’Italia, lo ha visto sedersi a tavola per gustare alcuni piatti della cucina locale.

Dopo aver tenuto banco per oltre un’ora in una sala conferenze affollata e applaudente il generale Vannacci si è ‘congedato’ dal pubblico per attraversare Modena, una città che ha definito tra le più insicure di Italia e sedersi al tavolo per degustare piatti della cucina tipica. Il menù prevedeva infatti gnocco fritto, aceto balsamico su scaglie di parmigiano reggiano e ancora risotto ai porcini e salsiccia, tortelloni dalla vecchia Modena e, ovviamente, zuppa inglese. Il suo esordio è iniziato col botto, ieri, nella stanza adibita per l’occasione a sala stampa. "Non mi piace avere persone alle spalle", ha ironizzato entrando in sala e invitando a non dire cose "sinistra" poiché – ha suggerito – come sapete sinistro è un incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esordio col botto . Nella sala erano in 350 : "Ho scatenato l’inferno"

