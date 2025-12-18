La stagione di baseball sta per iniziare: il 11 aprile debutto della Palfinger contro Nettuno. Un evento atteso, che segna l’inizio di una nuova avventura nel massimo campionato italiano. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa entusiasmante sfida, dando il via a un torneo ricco di emozioni e grandi sfide.

© Sport.quotidiano.net - Baseball. Palfinger, il via l’11 aprile contro Nettuno. Poviglio: esordio col Sala

Sarà Nettuno l’avversaria della Palfinger il prossimo 11 aprile, data della prima giornata di Serie A Gold. Al massimo campionato partecipano 10 squadre, suddivise in 2 raggruppamenti da 5: la squadra di Claudio Biagini (foto) è stata inserita nel B insieme a San Marino, Hotsand Macerata, Big Mac Grosseto e Camec Collecchio, per cui inizierà il proprio cammino con una sfida di intergirone in trasferta. Nel girone A, oltre ai capitolini, ci sono Parma Clima, Nettuno, BBC Grosseto e Farma Crocetta Parma: si qualificano ai quarti di finale, da disputare al meglio delle 5 gare, le prime 4 di ogni raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Alcaraz, buona la prima alle Atp Finals: esordio vincente contro De Minaur

Leggi anche: Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C. Traverde Tac, esordio amaro contro l’Atletico Viareggio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Baseball È subito derby. Palfinger, al via col Parma - Non ci sarà un derby reggiano, quantomeno nella prima fase, nel prossimo campionato di Serie A: un po’ come accaduto nelle ultime stagioni, infatti, Palfinger Reggio Emilia e Platform- ilrestodelcarlino.it

Baseball Serie A: la Palfinger spazza via Senago nell’ultima trasferta della prima fase. Poviglio pareggia con Modena - Già certa della prima piazza nel proprio raggruppamento, e del conseguente approdo ai playoff scudetto, la Palfinger Reggio Emilia dimostra invece di non essere sazia e spazza via Senago nell’ultima ... sport.quotidiano.net