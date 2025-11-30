SCANDIANO 4 VIAREGGIO 0 CENTRO PALMER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Roca, Bozzetto, Tognacca; Busani, Stefani, Uva, De Stefani, Vaccari. All.: Mariotti. SPV VIAREGGIO HOCKEY: Torre, Spagnuolo, Cardelli, Raffaelli, Mora; Bicicchi, Deinite, Tomei, Cinquini, Bazzichi. All.: Martini. Arbitro: Moresco di Vicenza. Reti: st 12.49 Tognacca, 13.08 e 16.37 Bozzetto, 24.56 Tognacca. Inizia il campionato di hockey di Serie A2 con un rotondo 4 a 0, il Centro Palmer Roller Scandiano che in casa ha la meglio sul Viareggio SPV. In realtà per i ragazzi di Mariotti non è stato facile come indica il punteggio, perché a tre quarti gara si era ancora sullo 0 a 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Hockey pista Serie A2: campionato al via per le due reggiane. Roller, esordio col botto. Oggi tocca a Correggio