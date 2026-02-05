Esce con un infortunio al tendine del ginocchio a lungo termine
Questa mattina un giocatore delle Roma ha subito un infortunio al tendine del ginocchio durante l’allenamento. I medici gli hanno dato una prima diagnosi e dovrà stare fuori per diversi mesi. La squadra ora si trova a dover rivedere i piani per le prossime partite, mentre il giocatore si prepara a un lungo recupero. La situazione crea preoccupazione tra tifosi e dirigenti.
Una grande battuta d'arresto per gli azzurri. L'esterno del Chelsea Jamie Gittens ha subito uno strappo al tendine del ginocchio che lo terrà fuori "a lungo termine". Gittens è stato costretto ad abbandonare sabato scorso durante la vittoria per 3-2 dei Blues sul West Ham. L'ex giocatore del Borussia Dortmund non è apparso nella semifinale di Coppa EFL sconfitta dal Chelsea contro l'Arsenal, capolista della Premier League, e ora dovrà affrontare un lungo periodo a bordo campo. Chelsea senza Gittens ma Palmer a disposizione.
Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime in barella. Si teme un lungo stop
Durante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio.
La stella del Barcellona Pedri sarà indisponibile per un mese a causa di un infortunio al tendine del ginocchio
Il centrocampista del Barcellona Pedri sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, confermato dopo la partita contro lo Slavia Praga.
Argomenti discussi: Sam Bennett dei Panthers esce con un infortunio alla parte superiore del corpo contro i Sabres; Infortunio Di Lorenzo, Conte: 'Sembra sia grave'; Calcio: Di Lorenzo esce in barella dopo un infortunio al ginocchio; Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina.
Milan, infortunio per Bartesaghi contro il Bologna: le prime informazioni sulle condizioniUna sfida vinta, ma che rimanda i sorrisi di Allegri. Pessime notizie per il tecnico rossonero, che perde un suo titolarissimo! spaziomilan.it
Napoli-Fiorentina: Di Lorenzo esce tra le lacrime, si teme un infortunio serioPaura in casa Napoli. Giovanni Di Lorenzo esce per infortunio, tra gli applausi della gente e lo spavento dei suoi compagni di squadra. internapoli.it
Infortunio Bonny, il francese esce dolorante dal campo in Inter Torino di Coppa Italia: ecco cosa si è fatto facebook
55' - Esce Davis per infortunio: al suo posto Gueye LIVE #UdineseRoma 1-0 #ASRoma #SerieAEnilive x.com
