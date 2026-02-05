Esce con un infortunio al tendine del ginocchio a lungo termine

Una grande battuta d'arresto per gli azzurri. L'esterno del Chelsea Jamie Gittens ha subito uno strappo al tendine del ginocchio che lo terrà fuori "a lungo termine". Gittens è stato costretto ad abbandonare sabato scorso durante la vittoria per 3-2 dei Blues sul West Ham. L'ex giocatore del Borussia Dortmund non è apparso nella semifinale di Coppa EFL sconfitta dal Chelsea contro l'Arsenal, capolista della Premier League, e ora dovrà affrontare un lungo periodo a bordo campo.

