Di Lorenzo brutto infortunio al ginocchio | esce in lacrime in barella Si teme un lungo stop

Durante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio. È uscito in barella, piangendo, e ora si teme un lungo stop. La notizia crea preoccupazione anche per la nazionale, dato che sia Conte che Gattuso devono fare i conti con gli indisponibili in vista degli spareggi mondiali.

Le mani sul volto per coprire le lacrime. Giovanni Di Lorenzo, durante la sfida con la Fiorentina, esce dal Maradona in barella, dopo essere rimasto a terra dolorante. Al minuto 26', nel tentativo di contrastare Fabbian, il difensore azzurro appoggia male il ginocchio - che si gira - con la caviglia che resta piantata per terra. Si teme un lungo stop. Brutte notizie per Conte, che già prima della partita faceva la conta degli infortunati, ma anche per Gattuso in chiave spareggi Mondiali. Di Lorenzo è stato poi portato subito in ospedale con l'ambulanza.

