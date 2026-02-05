Erbario nascosto tra gli archivi | la riscoperta del tesoro botanico di Pio Bolzon a Asolo

Gli archivi del Museo Civico di Asolo hanno riservato una sorpresa inattesa. Durante un controllo, gli archivisti hanno scoperto un erbario di Pio Bolzon, un botanico di rilievo del passato. Il manoscritto, nascosto tra vecchi giornali, rivela una parte importante della biodiversità locale e potrebbe cambiare le conoscenze sulla flora della Pedemontana. Ora si studia come valorizzare al meglio questo tesoro ritrovato.

**Un tesoro botanico nascosto tra gli archivi storici di Asolo.** L'erbario del celebre botanico Pio Bolzon, fondamentale per la conoscenza della biodiversità della Pedemontana, è stato ritrovato all'interno del Museo Civico di Asolo, in un cofanetto avvolto da giornali dell'epoca. Il ritrovamento, effettuato durante un'indagine archivistica condotta dal Comune, apre una nuova pagina nella storia scientifica del paese, nato a Asolo il 20 luglio 1867, e morto nel 1942. La scoperta è stata resa pubblica il 5 febbraio 2026, con un evento significativo: l'inaugurazione della mostra dedicata a Bolzon, prevista per il 14 febbraio, che vedrà il Museo Civico di Asolo come sede ufficiale.

