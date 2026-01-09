Università | digitalizzati i 357 mila campioni dell’Erbario del Museo botanico

Nel 2025, il Museo Botanico dell’Università di Pisa ha completato tre interventi chiave per migliorare la conservazione e l’accessibilità dei suoi 357 mila campioni dell’erbario. Questi interventi, che digitalizzano e valorizzano la collezione, rafforzano il ruolo scientifico e culturale del museo, rendendo più facile lo studio e la ricerca di una delle più significative collezioni botaniche al mondo.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Il Museo Botanico dell'Università di Pisa ha chiuso il 2025 con tre interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l'accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al mondo. Le iniziative sono state coordinate dal curatore dell'Erbario, dottor Francesco Roma-Marzio, sotto la supervisione del direttore dell'Orto e Museo Botanico, professor Lorenzo Peruzzi. Un primo traguardo è stato raggiunto con la digitalizzazione massiva dei campioni dell'erbario promosso dal National Biodiversity Future Center e coordinato dall'Università di Padova, grazie al progetto PNRR, che a livello nazionale ha portato all'acquisizione delle immagini di oltre quattro milioni di campioni conservati in importanti erbari italiani.

