Caso Epstein il Dipartimento di Giustizia pubblica 3 milioni di nuovi file Spunta una mail su Bill Gates | Malattia venerea dopo il sesso con ragazze russe

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein. La notizia arriva mentre emergono dettagli inquietanti, come una mail in cui si fa riferimento a Bill Gates e a una presunta malattia venerea dopo rapporti con ragazze russe. La divulgazione dei file solleva nuove domande e riaccende l’attenzione sulla vicenda, ancora molto intricata e sotto i riflettori.

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein. Ad annunciarlo il viceministro Todd Blanche che parla di 3 milioni di pagine pubblicate nella giornata di oggi, inclusi 2.000 video. Alcune carte sul finanziere pedofilo morto suicida nel 2019, sono state oscurate «per proteggere le vittime». Tra questi ci sarebbero foto esplicite con i volti delle ragazze finite nella sua tratta. Secondo il New York Times, Donald Trump è menzionato in almeno 3.200 documenti: in alcuni casi il nome del presidente era in articoli che Epstein e i suoi amici si scambiavano, altre volte compariva nelle email in cui l’ex finanziere parlava delle elezioni del 2016.🔗 Leggi su Open.online

